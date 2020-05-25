Минтруда: «Новый вид пенсии по возрасту ввели указом президента». Поясняем, что это за выплаты

Источник материала: Tut.by

В Беларуси президентским указом ввели новшества для тех, кто не смог выработать трудовой стаж. Если у работника «набежало» как минимум 10 лет этого стажа, но не хватает до минимального, то он все равно сможет претендовать трудовую пенсию по возрасту. В Минтруда пояснили, как будет работать новшество.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

В ведомстве уточняют , что президентским указом ввели право на трудовую пенсию по возрасту при неполном страховом стаже для тех, к кого этот стаж составляет не менее 10 лет, но не дотягивает до полного (речь про минимальный страховой стаж).

«При определении размера такой пенсии будет учитываться только страховой стаж. При наличии 10 лет страхового стажа размер пенсии составит 73% БПМ пенсионера. За каждый полный год страхового стажа сверх 10 лет пенсия дополнительно увеличивается на 3% указанной величины, но не более чем до 100 процентов этой величины", - говорят в ведомстве.

В Минтруда поясняют, что женщины, достигшие возраста 60 лет и мужчины — 65 лет, приобретут право на трудовую пенсию по возрасту при неполном страховом стаже при наличии страхового стажа:

от 10 до 17 лет — в 2021 году в размере от 73 до 94% БПМ пенсионера (от 136,67 до 175,99 рубля) ;

18 лет — в 2022 году в размере 97% (или 181,6 рубля);

19 лет — в 2023 году в размере 100% (или 187,22 рубля).

«Таким образом, при 19 годах страхового стажа трудовая пенсия по возрасту при неполном страховом стаже увеличится в 1,5 раза по сравнению с социальной пенсией (в мае 2020 года размер социальной пенсии составляет 123,4 рубля)», — отмечают в Минтруда.

При этом в 2021 году для назначения трудовой пенсии по возрасту на общих основаниях в полном размере потребуется наличие страхового стажа не менее 18 лет.

Заместитель министра труда и соцзащиты Валерий Ковальков в интервью «Беларусь-1» назвал эти выплаты «новым видом пенсии по возрасту — это пенсия по возрасту при неполном страховом стаже». «Она будет назначаться дифференцировано в зависимости от имеющегося у человека страхового стажа. За 7 лет страхового стажа размер пенсии составит 73% бюджета прожиточного минимума пенсионера или 137 рублей на сегодняшний день (если точне, то 136,67 рубля. - Прим. ред.). И размер пенсии будет увеличивать на каждые 3% этого бюджета за дополнительный год страхового стажа больше 10-ти. В 23-м году, когда требуемый страховой стаж будет 19 лет, у нас размер этой пенсии составит 187 рублей. То есть фактически пенсия увеличится на 50%», — заявил Валерий Ковальков.