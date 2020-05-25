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Минтруда: «Новый вид пенсии по возрасту ввели указом президента». Поясняем, что это за выплаты
Источник материала: Tut.by
В Беларуси президентским указом
В ведомстве
«При определении размера такой пенсии будет учитываться только страховой стаж. При наличии 10 лет страхового стажа размер пенсии составит 73% БПМ пенсионера. За каждый полный год страхового стажа сверх 10 лет пенсия дополнительно увеличивается на 3% указанной величины, но не более чем до 100 процентов этой величины", - говорят в ведомстве.
В Минтруда поясняют, что женщины, достигшие возраста 60 лет и мужчины — 65 лет, приобретут право на трудовую пенсию по возрасту при неполном страховом стаже при наличии страхового стажа:
«Таким образом, при 19 годах страхового стажа трудовая пенсия по возрасту при неполном страховом стаже увеличится в 1,5 раза по сравнению с социальной пенсией (в мае 2020 года размер социальной пенсии составляет 123,4 рубля)», — отмечают в Минтруда.
При этом в 2021 году для назначения трудовой пенсии по возрасту на общих основаниях в полном размере потребуется наличие страхового стажа не менее 18 лет.
Заместитель министра труда и соцзащиты Валерий Ковальков
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