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В Брестском районе при ДТП пострадали водитель и пассажир
25.05.2020 20:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По предварительной информации: 24 мая около 19:10 часов 45-летняя жительница городского поселка Домачево, управляя автомобилем «Мицубиси Монтеро», двигалась по автодороге Р-94 «Брест-Томашовка-граница Украины».
На 22-ом километре водитель не справилась с управлением автомобиля, съехала в правый по ходу движения кювет, где опрокинулась.
В результате ДТП водитель и 28-летний пассажир травмированы.
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По предварительной информации: 24 мая около 19:10 часов 45-летняя жительница городского поселка Домачево, управляя автомобилем «Мицубиси Монтеро», двигалась по...
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