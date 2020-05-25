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В Брестском районе при ДТП пострадали водитель и пассажир

25.05.2020 20:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По предварительной информации: 24 мая около 19:10 часов 45-летняя жительница городского поселка Домачево, управляя автомобилем «Мицубиси Монтеро», двигалась по автодороге Р-94 «Брест-Томашовка-граница Украины».

В Брестском районе при ДТП пострадали водитель и пассажир

На 22-ом километре водитель не справилась с управлением автомобиля, съехала в правый по ходу движения кювет, где опрокинулась.

В Брестском районе при ДТП пострадали водитель и пассажир

В результате ДТП водитель и 28-летний пассажир травмированы.

 
Теги: Брест
 
 
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  По предварительной информации: 24 мая около 19:10 часов 45-летняя жительница городского поселка Домачево, управляя автомобилем «Мицубиси Монтеро», двигалась по...
 
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