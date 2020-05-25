Пикеты Светланы Тихановской в Слуцке собрали около сотни человек

На пикет Светланы Тихановской в Слуцке пришла толпа людей, пишет Белсат.





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Днем Сергей Тихановский организовал пикет неподалеку от места, где строится дом главы Слуцкого райисполкома Андрея Янчевского. Место было выбрано неслучайно. По словам блогера, слуцкий «мэр» отдал приказ наказать арестом его соратника Владимира Неронского, который сейчас находится в изоляторе временного содержания.





Владимир Неронский принимал участие в «организации несанкционированного митинга с публичным обсуждением власти». Так милиция расценила встречу жителей Могилева с командой блогера Сергея Тихановского в начале мая. Он является членом инициативной группы Светланы Тихановской.

К вечеру пикет переместился на улицу Парижской Коммуны.





Пикеты Тихоновских проходят под слоганом » Стоп таракан!».





Во время пикетов в Слуцке было много желающих сфотографироваться с гигантским тапком, который блогер прикрепил к крыше своего авто.





Сергей Тихановский сделал тапок ироничным символом избирательной кампании его жены.





Сергей Тихановский сообщил о намерении идти в президенты на своем YouTube-канале, но зарегистрировать инициативную группу не смог. До 20 мая блогер находился в изоляторе временного содержания, где отбывал сутки за участие в акции против интеграции с Россией.





Вместо Сергея Тихановского инициативную группу зарегистрировала его жена Светлана Тихановская. В состав группы вошли 252 человека.







