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Президент Беларуси подписал декрет №3 «Об иностранной безвозмездной помощи»

25.05.2020 20:56 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси подписал декрет №3 «Об иностранной безвозмездной помощи»

Президент подписал декрет №3 «Об иностранной безвозмездной помощи». Документ закрепляет требования к порядку регистрации, налогообложения таких средств. 

А также определяет цели, на которые они могут быть использованы: оказание медицинской и социальной помощи, развитие библиотечного и музейного дела, обеспечение спортивным оборудованием. Такая помощь освобождается от налогов по решению Управления делами Президента. При этом от налогов освободят не только помощь, но и товары, работы или услуги, которые приобретены в стране за счет этих средств. 

Фото: БЕЛТА

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Президент подписал декрет №3 «Об иностранной безвозмездной помощи». Документ закрепляет требования к порядку регистрации, налогообложения таких средств.  А...
 
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