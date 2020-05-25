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Президент Беларуси подписал декрет №3 «Об иностранной безвозмездной помощи»
Источник материала: ОНТ
Президент подписал декрет №3 «Об иностранной безвозмездной помощи». Документ закрепляет требования к порядку регистрации, налогообложения таких средств.
А также определяет цели, на которые они могут быть использованы: оказание медицинской и социальной помощи, развитие библиотечного и музейного дела, обеспечение спортивным оборудованием. Такая помощь освобождается от налогов по решению Управления делами Президента. При этом от налогов освободят не только помощь, но и товары, работы или услуги, которые приобретены в стране за счет этих средств.
Фото: БЕЛТА
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Президент подписал декрет №3 «Об иностранной безвозмездной помощи». Документ закрепляет требования к порядку регистрации, налогообложения таких средств. А...
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