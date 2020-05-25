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Александр Лукашенко: «Россия сегодня повторяет то, что сделали мы»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В информационном поле в последнее время нередко появляются фейки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Темы для различного рода спекуляций кочуют из одного информканала в другой. Александр Лукашенко прокомментировал на совещании столь активную деятельность фейковых каналов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если не честно, если не соответствует действительности, за это надо отвечать. Как это было с российским Первым каналом. Россия сегодня повторяет то, что сделали мы. Недавно потребовала в Организации Объединенных наций, чтобы американские, по-моему, издания, которые написали о фальсификации ковида в России, чтобы они извинились перед Россией. Так а зачем же российские каналы у нас это делали? И я тут россиян поддерживаю – никто не имеет права играться на этой теме. Это жизни людей. Просто я прошу: надо потерпеть, чтобы нас потом не упрекали, что мы закрывали рот.
Нам надо спасти людей, мы должны пройти этот путь, как мы его начали.
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Новости Беларуси. В информационном поле в последнее время нередко появляются фейки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Темы для различного рода...
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