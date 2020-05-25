Два новых месторождения нефти в Беларуси: предварительно, запасы составляют более 2.5 млн тонн

Источник материала: ОНТ

В Беларуси открыли два новых месторождения углеводородов. Они находятся в центральной зоне Припятского прогиба. При испытании одного получен приток «черного золота» – до 150 тонн в сутки. Лабораторные исследования показали, что сырье имеет отличные технологические характеристики.

Это только верхушка длительного и сложного процесса. Под землей – тонны оборудования и почти пять тысяч метров железных труб. По ним будет подниматься нефть. На этом участке ее совсем недавно обнаружили геологи. Теперь остается до нее добраться. Уже через месяц на месте громадной буровой установки появится полноценная скважина. Работают круглосуточно.

Андрей Павленок, мастер управления по повышению нефтеотдачи пластов и ремонту скважин предприятия «Белоруснефть»: «Есть определенные трудности, нюансы. Каждая скважина ведет себя по-своему: есть капризные, есть, скажем так, легкопроходящие. К каждой скважине, как и к человеку, нужно свое отношение».

Почти три года подготовки – и вот он результат. Новое месторождение получило название Избыньское. Это Припятский прогиб – территория Хойникского района. Несмотря на большую глубину залегания (более 4 тысяч метров), нефть не относится к категории труднодоступных запасов. На языке специалистов – это хорошие карбонатные отложения. Дебит – в среднем 150 тонн в сутки. И это довольно много для этого региона.

Владимир Крыжановский, начальник управления по повышению нефтеотдачи пластов и ремонту скважин предприятия «Белоруснефть»: «На данный момент все геологические изыскания уже проведены. Определили нефтеносность, определили интервал залегания коллекторов. Один из таких сложных этапов – это спуск эксплуатационной колонны для того, чтобы эта скважина работала, надеюсь, не один десяток лет».

По соседству – буквально в нескольких километрах – идут похожие работы. Только здесь строительством скважины занимается более мощная установка, напоминающая мини-завод. Второе новое месторождение нефти будет называться Северо-Омельковщинское. Суточный приток углеводородов – 50 тонн. Нефть, правда, находится не так глубоко – всего три тысячи метров. Но специалисты опережают график не поэтому.

Виктор Архипенко, начальник Светлогорского управления буровых работ предприятия «Белоруснефть»: «Скважина бурится быстрее за счет того, что мы применяем в настоящее время современный породоразрушающий инструмент, насосное оборудование современное, которое высокопроизводительное, а также очистную систему».

Промышленная эксплуатация новых скважин начнется ориентировочно через месяц. По предварительным подсчетам, запасы нефти на новых месторождениях превышают 2,5 миллиона тонн сырья. Пробы углеводородов сейчас исследуют ученые.

Пётр Повжик, заместитель генерального директора предприятия «Белоруснефть»: «Отличные получены результаты лабораторных исследований свойств нефти: это легкая нефть плотностью 800 килограмм на метр кубический, что для нас является очень хорошим результатом. Мы планируем в этом регионе в ближайшие три года пробурить еще около девяти поисково-разведочных скважин».



В числе последних успехов белорусских нефтяников – и открытие южного блока Гарцевского месторождения. Это сразу три новые залежи нефти. В январе там был получен приток до 100 тонн в сутки. Новый актив определил дополнительные направления работ в центральной и южной частях Припятского прогиба. В этом году «Белоруснефть» реализует самую масштабную за последнее время программу геологоразведочных работ. Именно передовые методы позволяют на протяжении многих лет не только удерживать добычу на стабильном уровне, но и постепенно наращивать объемы. План на 2020– добыть в регионе миллион 710 тысяч тонн сырья.

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