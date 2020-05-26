Отдых в Беларуси: самые интересные места страны, которые нужно посетить каждому (+видео)

Источник материала: Вороновская газета





Может быть, пандемия – это шанс для нас всех по-другому посмотреть не только на свою жизнь и привычки, а ещё и на свою страну? Через неделю лето, а отдых на мировых курортах всё ещё под большим вопросом. И где тогда отдыхать? Пожалуй, самое время, под другим углом взглянуть на Беларусь.



Брестский регион

Первое место, где должен побывать каждый белорус – Брестская крепость. Если кому-то довелось побывать в крепости, увиденное – это лишь малая часть неизведанной истории. Ведь территория цитадели – триста гектаров. И есть места, где после войны почти не ступала нога человека. Например, пограничный остров – это единственная земля на левом берегу Буга, но первые туристы смогли туда попасть в 2013 году.

Крепость – это такая глубокая эмоциональная часть туризма. Если хочется «обнулиться» и напитаться живой энергией, езжайте в Беловежскую пущу.

Начав путешествие где-нибудь под Пинском можно приплыть прямо в Брест. И здесь уж точно есть что посмотреть. Кроме известных исторических мест, туристы отмечаю хорошую инфраструктуру. За последние время, город настолько преобразился: здания, велодорожки, цветущие клумбы, милые кафе – даже маленькие детали, которые делают Брест очень уютным.

Витебский регион

С собой возьмите термос с чаем или кофе, и в путь – ездить предстоит много. На границе Шарковщинского и Миорского районов есть уникальное место. Ельня. Эта Сибирь в миниатюре. Карликовые берёзы, ягода морошка и болото размером с Минск! Место на любителя, но красиво. И это лишь одно захватывающее место в области. А их много!

Браслав. Все слышали – озёра, леса и своя гора – Маяк. Что ещё посетить? Обязательно Полоцк. Самый древний город Беларуси. И первым делом – Спасо-Преображенский храм. Здесь вы вернетесь в историю на 800 лет назад – всё так, как было в 12 веке.

Сидеть на месте не придётся. Катайтесь, смотрите, запоминайте. Город Глубокое – это для тех, кто самолёты любит, – родина авиконструктора Сухого. А кто скучает по Франции – отправляйтесь в Поставский район. Есть в регионе и свой Париж! Так и называется.

Гомельский регион

Туров. Почти тысячу лет назад в этом городе создан один из первых памятников восточнославянской письменности – Туровское Евангелие. Здесь жил и творил знаменитый белорус Кирилл Туровский.

В Турове можно прикоснуться к культовым каменным крестам, тем самым, о которых говорят во всем мире. По легенде, они приплыли против течения – из Киева. Два из них хранятся в местной церкви. Кстати, творят чудеса и, как рассказывают местные, даже исцеляют.

Гомельский дворец Румянцевых и Паскевичей. Эта достопримечательность из разряда «Увидеть обязательно». Здание полностью сохранило былое величие. Когда-то комплекс принадлежал одному из фаворитов Екатерины II – графу Петру Румянцеву. Сейчас в местном музее – более 150 тысяч оригинальных экспонатов. И, кстати, важная информация для посетителей: перед прогулкой по местному парку не забудьте орешки. Белки здесь почти ручные и будут вам очень благодарны.

Гродненский регион

Гродненская область – регион замков. Хотите про вечную любовь и привидения – надо ехать в Гольшаны. Про подвиги, первую столицу ВКЛ – Новогрудок. Мужской компанией стоит начать с Лидского замка – переодеться в средневекового рыцаря и помахать мечом. Всей семьей лучше в Мирский замок.

В Гродно каждый камень – история. Много костелов, и до сих пор ходят легенды, что все они соединены подземными ходами, даже через Неман на другой берег выходят.

Будете в области, обязательно заскочите в Мосты – сделать селфи на самом длинном в Беларуси (и третьем в Европе) подвесном мосту. Неман там необыкновенно красив, а длина – 193 метра. И зимой тоже.

Могилевский регион

Несколько лет назад ОНТ снимал материал про отдых в белорусских санаториях. О том, как иностранцы за год бронируют свой отпуск. Искали ответ на классический журналистский вопрос «Почему?» И вот ответ.

Номера – одно- и двухкомнатные студии, в процедурных кабинетах – оборудование, которое есть далеко не в каждом крупном SPA-центре, разнообразное меню. И все это по хорошей цене. Кто-то может сказать – в санаториях скучно. Но нет. Теперь предлагают еще и экскурсионные туры по достопримечательностям, спортивные активности.

А еще сейчас в Могилевской области предлагают новые туристические продукты для детей и молодежи. Летом в туркомплексе «Николаевские пруды» организуют образовательно-творческий проект – пятидневную «Академию звезд»: это экскурсии и 30 часов творческих мастер-классов. Хорошая альтернатива детскому и молодежному зарубежному отдыху. Это новый проект не только для региона, но и для всей страны.

ОНТ