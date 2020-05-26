﻿ «Противно, даже когда он лежит рядом». Психолог о том, где корни физического отвращения к мужу и сексу с ним. 21.by
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«Противно, даже когда он лежит рядом». Психолог о том, где корни физического отвращения к мужу и сексу с ним

26.05.2020 08:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Автор письма рассказывает, что сначала была уверена: ей не хочется секса с мужем, потому что она еще не восстановилась после родов. Но потом стало ясно, что ей физически неприятен сам человек, живущий рядом. Женщина пишет, что не разлюбила супруга, но градус усталости и обиды так высок, что одна мысль об интимных отношениях с ним вызывает отвращение. Что с этим делать? Отвечает психолог.


Потерять близкого человека просто. А вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из «Центра успешных отношений».

Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована.

Мы ждем ваших писем по адресу lina@tutby.com. Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».

— Здравствуйте, мне 22 года, с мужем 2,5 года вместе. Уже год не испытываю
оргазм, хотя до этого все было в порядке.

Восемь месяцев назад родила сына. И сначала я думала, что не хочу интима именно после родов, но потом поняла что проблема в другом: я не хочу своего мужа. Бывает и такое, что не хочу, чтобы он прикасался ко мне, становится противно, когда он просто лежит рядом.

В последнее время у нас возникает много конфликтов. И если раньше они решались мирно, то сейчас каждый из нас становится в позу и не хочет идти на компромисс. Он стал срываться и кричать, хотя раньше такого не было. Меня это очень ранит. Он винит во всем меня. Признаюсь, бывает, что именно я начинаю ссору и спустя время понимаю, что можно было этого избежать.

Я правда стараюсь, чтобы все было в порядке, но мне очень тяжело, у нас первый ребенок, ремонт в квартире, еще эта ситуация с вирусом… Он говорит мне сидеть дома с
ребенком, а сам разъезжает по своим друзьям, и мне обидно до слез.


Я хочу, чтобы он чаще проводил время с семьей, но он меня не слышит. А еще у него нет
желания уделить мне внимание как девушке — взять за руку, обнять, сделать комплимент. Слова «скучаю, люблю» я уже давно от него не слышала.

При этом я в хорошей форме, стройная, стараюсь ухаживать за собой. Желание у него есть, но я не хочу, чтобы он «воспользовался» мной и все. Я хочу тоже получать удовольствие, а он для этого ничего делать не хочет. Если я, услышав его предложение заняться сексом, прошу для начала сделать в постели то, чего хочется мне, слышу от него в ответ: «Тогда не надо». В итоге живем как соседи, ругаемся и нет никакого
взаимопонимания. Помогите разобраться, пожалуйста. Я люблю его, боюсь, что все разрушится окончательно.

Комментарий психолога:


  • Анна Ефремова Психолог «Центра успешных отношений»

— Мне показалась значимой ваша фраза: «не хочу, чтобы он „воспользовался“ мной и все». Вам неприятен секс, происходящий только на уровне тела, в отрыве от чувств. Вы нуждаетесь не просто в сбросе напряжения, а в обоюдном желании, а если чуть глубже — во внимании. Да, женщины более эмоциональны, их тело может откликнуться желанием, если есть переживание собственной желанности на эмоциональном уровне. Желанность, выраженная в мыслях, эмоциях и теле — это настоящая близость, целостность, дающая энергию.

Но что происходит до того, как блокируется поток желания на уровне тела?

Проблемы, связанные с уходом за ребенком, с бытовыми сложностями, с отсутствием времени на себя, вызывают много усталости, повышенную потребность в понимании и заботе. Например, вас задевает в муже его невнимание. Как вы на это реагируете? Претензии, обиды, срыв агрессивных эмоций… Муж в ответ на агрессию защищается взаимными нападками или отстранением. В ответ вы реагируете так же. Этот цикл длится долгое время, круг замыкается.

Ваша потребность в нежности и заботе, выраженная в такой форме, не имела никакого шанса быть услышанной. Вы остались с напряжением в теле. Следующий контакт с мужем — и ваше тело опять сжимается.

Если в бытовой жизни можно затаить обиды, то в процессе интимной близости это скрыть невозможно.

Напряжение от неудовлетворенных эмоциональных потребностей задерживается в теле, опускается вглубь. И когда дело доходит до самого уязвимого — интимной близости, телесный контакт может вывести из глубины тяжелые эмоции, тело протестует и сопротивляется. Тело отзывается отвращением: «Не хочу».

Интересно то, что вы похожи друг на друга. Каждый ждет проявления любви прежде всего от другого. Вы оба срываетесь, когда не можете быть услышанными и принятыми в ваших обидах, напряжениях, желаниях. Вся энергия уходит на разбор полетов, и это мешает близости на всех уровнях.

Из ваших слов понятно, что у вас сохранилась заинтересованность друг в друге. Осталось наладить умение разговаривать.

Вспомните, как вы познакомились. Наверняка началось не с секса. Сначала вы приблизились друг к другу эмоционально. Отсутствие затаенных обид прошлого позволило быть откровенными и честными — и тогда тело отозвалось желанием интимных прикосновений.


Сейчас так же. Вроде бы так просто - взять и проговорить: «Я обижаюсь на тебя за…», «Мне очень плохо от того, что…», «Мне важно, чтобы ты меня выслушал», «Я так хочу…», «Мне нравится, когда ты…» и т.д. Но почему-то именно это трудно сделать. Обсуждать обиды нелегко, но если их не обсуждать вовсе, то общение сходит на нет и появляются блоки, разъединяющие людей и ведущие к взаимной агрессии.

Попробуйте найти время для разговора о самом главном, возможность смотреть друг другу в глаза, возможность выслушать не нападая, быть рядом и принимать друг друга, когда трудно.

Вам необходимо снова ощутить настоящую эмоциональную близость. И тогда тело пропустит это на свой уровень в виде желания.

 
 
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Читательница пишет, что не разлюбила супруга, но градус усталости и обиды так высок, что одна мысль об интимных отношениях с ним вызывает отвращение. Что с этим...
 
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