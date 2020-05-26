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В Витебске разрушили часть 120-летнего дома: новый владелец начал реконструкцию
Источник материала: Tut.by
Новый владелец старинного особняка на улице Чехова, 7 в Витебске, который
В 1980-х годах бывший купеческий особняк передали областному краеведческому музею, здесь находились мастерские. А с 2012-го здание принадлежало музею Миная Шмырева. Однако учреждение культуры его не использовало.
Дом пытались продать на аукционе с декабря 2017 года, однако покупатели не находились. 27 февраля 2020-го здание выставили на торги уже в девятый раз — снизив оценочную стоимость на 80%. Особняк достался жителю деревни Долгое Бешенковичского района за 36,2 тысячи рублей.
Новый собственник должен сделать реконструкцию здания. По условиям аукциона, дом может использоваться как культурный или развлекательный объект.
Прошло два с лишним месяца, и новый владелец приступил к реконструкции.
У дореволюционного дома уже сняты крыша, стропильная система и потолочное перекрытие, отсутствуют фронтон с восточной стороны и кусок стены под ним. До нижнего края окон разобран северо-восточный угол и часть северной стены над дверным проемом.
На почти 120-летнем доме висит табличка-предупреждение о том, что нанесение вреда памятнику архитектуры преследуется по закону.
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Памятник архитектуры - дом № 7 на улице Чехова в Витебске, построил купец Шнер Смолянский в 1902 году.
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