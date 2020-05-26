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В Германии придумали новый вид футбола в условиях пандемии коронавируса

26.05.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правила этой игры позволяют в полной мере сохранять социальную дистанцию.


С тележками на поле были даже голкиперы / фото youtube.com 

В Германии решили опробовать новую разновидность футбола, которая отвечает нынешним реалиям в условиях пандемии COVID-19.

Чтобы футболисты могли соблюдать социальную дистанцию, у каждого из участников поединка на поле в руках постоянно находится тележка из супермаркета. Это правило минимизирует единоборства, так как соперникам сложно подобраться друг к другу. 

Видео матча опубликовал YouTube-канал Team Rabenfront. Авторы идеи отметили, что это пародия для болельщиков на новые правила дистанцирования, которые введены в немецком футболе, пишет УНИАН.


Напомним, Бундеслига уже возобновила сезон. При этом игрокам запрещено здороваться на поле и даже совместно праздновали забитые голы.
 
 
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Правила этой игры позволяют в полной мере сохранять социальную дистанцию.
 
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