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В Германии придумали новый вид футбола в условиях пандемии коронавируса
Источник материала: Партизан
Правила этой игры позволяют в полной мере сохранять социальную дистанцию.
С тележками на поле были даже голкиперы / фото youtube.com
В Германии решили опробовать новую разновидность футбола, которая отвечает нынешним реалиям в условиях пандемии COVID-19.
Чтобы футболисты могли соблюдать социальную дистанцию, у каждого из участников поединка на поле в руках постоянно находится тележка из супермаркета. Это правило минимизирует единоборства, так как соперникам сложно подобраться друг к другу.
Видео матча опубликовал YouTube-канал Team Rabenfront. Авторы идеи отметили, что это пародия для болельщиков на новые правила дистанцирования, которые введены в немецком футболе, пишет
Напомним, Бундеслига уже возобновила сезон. При этом игрокам запрещено здороваться на поле и даже совместно праздновали забитые голы.
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Правила этой игры позволяют в полной мере сохранять социальную дистанцию.
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