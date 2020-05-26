В Германии придумали новый вид футбола в условиях пандемии коронавируса

С тележками на поле были даже голкиперы / фото youtube.com

В Германии решили опробовать новую разновидность футбола, которая отвечает нынешним реалиям в условиях пандемии COVID-19.

Чтобы футболисты могли соблюдать социальную дистанцию, у каждого из участников поединка на поле в руках постоянно находится тележка из супермаркета. Это правило минимизирует единоборства, так как соперникам сложно подобраться друг к другу.



