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Российский тренер по смешанным единоборствам задержан по подозрению в организации убийства
Источник материала: Партизан
Российский тренер Владимир Осия задержан по подозрению в организации убийства, сообщает ТАСС со ссылкой на близкие к ситуации источники.
ВладимирОсия — заслуженный тренер России, является наставником сборной России по ММА, тренирует бойца смешанного стиля (ММА) Магомеда Исмаилова.
Последний под руководством Осии выиграл чемпионат России и чемпионат мира по боевому самбо, в 2012 году он стал первым российским чемпионом по смешанным единоборствам. А сборная России по ММА под руководством специалиста в 2019 году выиграла мировое первенство.
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Российский тренер Владимир Осия задержан по подозрению в организации убийства, сообщает ТАСС со ссылкой на близкие к ситуации источники.
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