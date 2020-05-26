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В Солигорске при столкновении двух легковушек пострадал водитель
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 26 мая примерно в полтретьего ночи в Солигорске произошло ДТП с участием двух легковушек.
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Прибывшие спасатели извлекли пострадавшего из машины, а затем передали его бригаде скорой помощи. После осмотра мужчина был доставлен в медучреждение. Водитель второго автомобиля не пострадал.
На предыдущей неделе в Бресте столкнулись Audi и Peugeot.
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Новости Беларуси. 26 мая примерно в полтретьего ночи в Солигорске произошло ДТП с участием двух легковушек. По сведениям Минского ОУМЧС, авария случилась на...
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