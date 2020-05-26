Уткин показал, как выглядел в 22 года

Источник материала: Tut.by

Российский спортивный журналист и комментатор Василий Уткин, известный в том числе своим «теплым» отношением к белорусскому футболу, решил показать себя в молодости. Он опубликовал в «Инстаграме» архивное фото, на котором запечатлен в 22-летнем возрасте.

«Это 1994 год. Правда, не май, а уже осень. В двадцатых числах мая, не помню точно, то ли 23, то ли 26 я провел свой первый Футбольный Клуб. 26 лет прошло, мне было 22. Раньше в этот день мы гуляли. Как-то на пароходе, ух! Но теперь я отмечаю новые проекты. А ФК в моей жизни был практически всегда», — подписал Уткин пост.

Сейчас Уткину 48 лет. И выглядит он вот так:





Василий Уткин получил известность как спортивный журналист, будучи ведущим телепередачи «Футбольный клуб».