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Дело экс-главы Шумилинского района на неделе рассмотрит Верховный суд

26.05.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Коллегия по уголовным делам Верховного суда Беларуси рассмотрит в апелляционном порядке уголовное дело в отношении бывшего председателя Шумилинского райисполкома, сообщили в суде.




Приговор суда первой инстанции в отношении экс-чиновника из кадрового реестра главы государства был оглашен в начале февраля этого года: его признали виновным в совершении ряда коррупционных преступлений и приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы. Его осудили в том числе и за эпизоды, которые относились к периоду, когда он работал в Лиозненском районе. Обвиняемый и его адвокат обжаловали приговор.

"Уголовное дело в апелляционном порядке в Верховном суде будет рассмотрено 29 мая в 9:30", – сообщили Sputnik во вторник в Верховном суде.

Как ранее сообщалось со ссылкой на правоохранительные органы, экс-чиновнику из кадрового президентского реестра было предъявлено обвинение по пяти коррупционным статьям Уголовного кодекса: ст.242 (уклонение от погашения кредиторской задолженности), ч.3 ст.424 (злоупотребление властью или служебными полномочиями), ч.3 ст.426 (превышение власти или служебных полномочий), ч.2 ст.427 (служебный подлог с целью искажения данных отчетности), ч.2 ст.430 (получение взятки повторно или в крупном размере).

На должность председателя Шумилинского райисполкома он был назначен в 2015 году и руководил им до момента задержания в ноябре 2018-го. К этому периоду, по версии обвинения, относятся эпизоды злоупотребления властью и превышения служебными полномочиями. Остальные преступления, по которым чиновнику было предъявлено обвинение, относятся к лиозненскому периоду, в этом районе он несколько лет руководил сельхозпредприятием.
 
 
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Коллегия по уголовным делам Верховного суда Беларуси рассмотрит в апелляционном порядке уголовное дело в отношении бывшего председателя Шумилинского...
 
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