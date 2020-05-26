Дело экс-главы Шумилинского района на неделе рассмотрит Верховный суд













Приговор суда первой инстанции в отношении экс-чиновника из кадрового реестра главы государства был оглашен в начале февраля этого года: его признали виновным в совершении ряда коррупционных преступлений и приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы. Его осудили в том числе и за эпизоды, которые относились к периоду, когда он работал в Лиозненском районе. Обвиняемый и его адвокат обжаловали приговор.





"Уголовное дело в апелляционном порядке в Верховном суде будет рассмотрено 29 мая в 9:30", – сообщили Sputnik во вторник в Верховном суде.





Как ранее сообщалось со ссылкой на правоохранительные органы, экс-чиновнику из кадрового президентского реестра было предъявлено обвинение по пяти коррупционным статьям Уголовного кодекса: ст.242 (уклонение от погашения кредиторской задолженности), ч.3 ст.424 (злоупотребление властью или служебными полномочиями), ч.3 ст.426 (превышение власти или служебных полномочий), ч.2 ст.427 (служебный подлог с целью искажения данных отчетности), ч.2 ст.430 (получение взятки повторно или в крупном размере).





На должность председателя Шумилинского райисполкома он был назначен в 2015 году и руководил им до момента задержания в ноябре 2018-го. К этому периоду, по версии обвинения, относятся эпизоды злоупотребления властью и превышения служебными полномочиями. Остальные преступления, по которым чиновнику было предъявлено обвинение, относятся к лиозненскому периоду, в этом районе он несколько лет руководил сельхозпредприятием.











