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В Беларуси запретят регистрировать браки в присутствии более 10 человек из-за Covid-19
Источник материала: Партизан
Правительство Беларуси утвердило дополнительные меры по предотвращению распространения Covid-19.
Соответствующее решение содержится в постановлении Совмина N305,
Как отмечает портал, в частности, принято решение об оказании дополнительных платных услуг по регистрации заключения брака и регистрации рождения в торжественной обстановке в присутствии не более 10 человек. "Решение о количестве гостей в каждом конкретном случае принимается уполномоченным должностным лицом органа, регистрирующего акты гражданского состояния", - добавили там.
Кроме того, документом установлено проведение согласительных совещаний в соответствии с Регламентом Совмина с использованием технических средств связи, в том числе видеоконференцсвязи.
Также документом временно разрешено получать информацию из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без личного присутствия. Госорганы также смогут согласовывать наименования коммерческих и некоммерческих организаций без личного обращения заявителей.
Постановление вступит в силу после официального опубликования и будет действовать до особого решения Совета министров. Полный текст постановления пока не опубликован.
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Правительство Беларуси утвердило дополнительные меры по предотвращению распространения Covid-19.
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