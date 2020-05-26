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В Беларуси запретят регистрировать браки в присутствии более 10 человек из-за Covid-19

26.05.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правительство Беларуси утвердило дополнительные меры по предотвращению распространения Covid-19.



Соответствующее решение содержится в постановлении Совмина N305, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Как отмечает портал, в частности, принято решение об оказании дополнительных платных услуг по регистрации заключения брака и регистрации рождения в торжественной обстановке в присутствии не более 10 человек. "Решение о количестве гостей в каждом конкретном случае принимается уполномоченным должностным лицом органа, регистрирующего акты гражданского состояния", - добавили там.

Кроме того, документом установлено проведение согласительных совещаний в соответствии с Регламентом Совмина с использованием технических средств связи, в том числе видеоконференцсвязи.


Также документом временно разрешено получать информацию из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без личного присутствия. Госорганы также смогут согласовывать наименования коммерческих и некоммерческих организаций без личного обращения заявителей.

Постановление вступит в силу после официального опубликования и будет действовать до особого решения Совета министров. Полный текст постановления пока не опубликован.
 
 
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Правительство Беларуси утвердило дополнительные меры по предотвращению распространения Covid-19.
 
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