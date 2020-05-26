В Беларуси запретят регистрировать браки в присутствии более 10 человек из-за Covid-19









сообщает Национальный правовой интернет-портал. Соответствующее решение содержится в постановлении Совмина N305,Национальный правовой интернет-портал.





Как отмечает портал, в частности, принято решение об оказании дополнительных платных услуг по регистрации заключения брака и регистрации рождения в торжественной обстановке в присутствии не более 10 человек. "Решение о количестве гостей в каждом конкретном случае принимается уполномоченным должностным лицом органа, регистрирующего акты гражданского состояния", - добавили там.





Кроме того, документом установлено проведение согласительных совещаний в соответствии с Регламентом Совмина с использованием технических средств связи, в том числе видеоконференцсвязи.









Также документом временно разрешено получать информацию из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без личного присутствия. Госорганы также смогут согласовывать наименования коммерческих и некоммерческих организаций без личного обращения заявителей.





Постановление вступит в силу после официального опубликования и будет действовать до особого решения Совета министров. Полный текст постановления пока не опубликован.



