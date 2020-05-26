﻿ Лариса Гринько: «У меня сейчас идёт период накопления. Я начала что-то там писать в стол». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лариса Гринько: «У меня сейчас идёт период накопления. Я начала что-то там писать в стол»

26.05.2020 10:00 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Телеведущая откровенно рассказала о себе и своей работе в программе «В людях».

«И поплакать надо, если нельзя не поплакать». Лариса Гринько о том, какой должна быть женщина

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
О чём Вы мечтаете?

Лариса Гринько: «У меня сейчас идёт период накопления. Я начала что-то там писать в стол»

Лариса Гринько, телеведущая:
Что Вам тут сказать?! У меня столько мечт, что я не знаю даже. Мне ещё хочется немножечко найти себя, реализовать себя в чём-то. У меня сейчас идёт такой период накопления.  Я начала что-то там писать в стол пока. Может быть, где-то и откроется какая-то там чакра. Посмотрим.

Люди в материале: Лариса Гринько, Вадим Щеглов

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Телеведущая откровенно рассказала о себе и своей работе в программе «В людях». «И поплакать надо, если нельзя не поплакать». Лариса Гринько о том, какой должна...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Могилёве местная жительница попала под колёса поезда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
26.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика