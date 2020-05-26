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Лариса Гринько: «У меня сейчас идёт период накопления. Я начала что-то там писать в стол»
Источник материала: СТВ
Телеведущая откровенно рассказала о себе и своей работе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Лариса Гринько, телеведущая:
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Телеведущая откровенно рассказала о себе и своей работе в программе «В людях». «И поплакать надо, если нельзя не поплакать». Лариса Гринько о том, какой должна...
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