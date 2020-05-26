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У 59-летнего Эрнста родился сын

26.05.2020 10:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Сети и прессе поздравляют 59-летнего генерального директора Первого канала Константина Эрнста и его 32-летнюю супругу Софью с рождением их третьего общего ребенка, пишет spletnik.


По данным телеграм-канала «Героиня Татлера», несколько месяцев назад актриса родила, но не афишировала эту новость, а сейчас инсайдеры сообщили пол малыша — у супругов родился сын.

Константин Эрнст не комментирует свою личную жизнь, так что она окружена домыслами и догадками. О его романе с Софьей заговорили в 2013 году, а через четыре года СМИ сообщили, что пара узаконила отношения. Однако лишь в 2019-м актриса подтвердила информацию о своем браке с медиаменеджером.

В 2016 году Софья впервые стала мамой, родив дочь Эрику, а уже в следующем году на свет появился их с Эрнстом второй ребенок — дочь Кира. Помимо детей от Софьи, у генерального директора Первого канала есть 26-летняя дочь Александра от театрального критика Анны Силюнас.

 
Теги: Новости
 
 
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Это его третий ребенок.
 
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