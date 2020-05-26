В Дзержинске пьяная мать за рулем везла троих малолетних детей и попала в ДТП

Источник материала: Tut.by

В Дзержинске нетрезвая женщина везла в машине троих детей и попала в аварию, сообщили в ГАИ Минской области.

Авария произошла 24 мая, около 01.00, на улице Минской. Установлено, что 29-летняя водитель Renault Logan двигалась в направлении столицы, не справилась с управлением и съехала в правый кювет.

Кроме водителя, в автомобиле находились трое ее малолетних детей. Все они перевозились без специальных удерживающих устройств, но, к счастью, в аварии не пострадали.

Медицинское освидетельствование показало, что женщина была пьяна — 1,45 промилле алкоголя. На нарушительницу составили административные протоколы.