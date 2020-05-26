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В Дзержинске пьяная мать за рулем везла троих малолетних детей и попала в ДТП
Источник материала: Tut.by
В Дзержинске нетрезвая женщина везла в машине троих детей и попала в аварию,
Авария произошла 24 мая, около 01.00, на улице Минской. Установлено, что 29-летняя водитель Renault Logan двигалась в направлении столицы, не справилась с управлением и съехала в правый кювет.
Кроме водителя, в автомобиле находились трое ее малолетних детей. Все они перевозились без специальных удерживающих устройств, но, к счастью, в аварии не пострадали.
Медицинское освидетельствование показало, что женщина была пьяна — 1,45 промилле алкоголя. На нарушительницу составили административные протоколы.
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Все дети перевозились без специальных удерживающих устройств, но, к счастью, в аварии не пострадали.
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