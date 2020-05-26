Бракосочетания

За прошедший период в районе было зарегистрировано 2 брака.

Впервые вступили в брак Владимир Ющенко и Мария Савицкая; Денис Сухарев и Анастасия Яску.

Человек родился

За истекший период в районе и городе зарегистрировано 7 рождений детей.

В Заболотском сельисполкоме рождение первенца, дочери Софии-Заны, зарегистрировали Сертач и Анастасия Эрдоган из деревни Мостище. Александр и Анастасия Ивановы из деревни Подыгрушье зарегистрировали рождение сына Кирилла, второго ребенка в семье.

В Жодинском сельисполкоме рождение второго ребенка в семье, дочери Евы, зарегистрировали Ольга и Андрей Моничи из деревни Жажелка.

В Плисском сельисполкоме Сергей Матусевич и Ольга Дрозд из поселка Октябрьский зарегистрировали рождение дочери Алисы, второго ребенка в семье.

В Усяжском сельисполкоме рождение дочери Миланы, третьего ребенка в семье, зарегистрировали Виктор и Людмила Войтовичи из деревни Кривая Береза.

В отделе загс Смолевичского райисполкома:

Дмитрий и Екатерина Журавлевы зарегистрировали рождение сына Никиты, четвертого ребенка в семье.

Рождение дочери Марии, третьего ребенка в семье, зарегистрировали Андрей и Анастасия Борщевы.

Ушли из жизни

На минувшей неделе в районе зарегистрировано 12 смертей.

По одной смерти зарегистрировали Заболотский, Зеленоборский, Курганский и Усяжский сельисполкомы. Три смерти зарегистрировал Плисский сельисполком.

Смолевичский отдел загс зарегистрировал 5 смертей.

Подготовила Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.

(Данные предоставлены сельисполкомами района и Смолевичским отделом загс).