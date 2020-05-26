Бракосочетания
За прошедший период в районе было зарегистрировано 2 брака.
Впервые вступили в брак Владимир Ющенко и Мария Савицкая; Денис Сухарев и Анастасия Яску.
Человек родился
За истекший период в районе и городе зарегистрировано 7 рождений детей.
В Заболотском сельисполкоме рождение первенца, дочери Софии-Заны, зарегистрировали Сертач и Анастасия Эрдоган из деревни Мостище. Александр и Анастасия Ивановы из деревни Подыгрушье зарегистрировали рождение сына Кирилла, второго ребенка в семье.
В Жодинском сельисполкоме рождение второго ребенка в семье, дочери Евы, зарегистрировали Ольга и Андрей Моничи из деревни Жажелка.
В Плисском сельисполкоме Сергей Матусевич и Ольга Дрозд из поселка Октябрьский зарегистрировали рождение дочери Алисы, второго ребенка в семье.
В Усяжском сельисполкоме рождение дочери Миланы, третьего ребенка в семье, зарегистрировали Виктор и Людмила Войтовичи из деревни Кривая Береза.
В отделе загс Смолевичского райисполкома:
Дмитрий и Екатерина Журавлевы зарегистрировали рождение сына Никиты, четвертого ребенка в семье.
Рождение дочери Марии, третьего ребенка в семье, зарегистрировали Андрей и Анастасия Борщевы.
Ушли из жизни
На минувшей неделе в районе зарегистрировано 12 смертей.
По одной смерти зарегистрировали Заболотский, Зеленоборский, Курганский и Усяжский сельисполкомы. Три смерти зарегистрировал Плисский сельисполком.
Смолевичский отдел загс зарегистрировал 5 смертей.
Подготовила Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.
(Данные предоставлены сельисполкомами района и Смолевичским отделом загс).