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На юго-востоке Дели пожар уничтожил более тысячи домов

26.05.2020 10:14 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На юго-востоке Дели пожар уничтожил более тысячи домов

Более 1 тыс. хижин сгорели на юго-востоке столицы Индии, города Дели ночью 26 мая. Об этом со ссылкой на телеканал Zee News сообщает РИА Новости.

Как сообщил глава пожарной службы Дели Атул Гарг, пожар вспыхнул в трущобах района Туглакабад около 00.15, после чего на место происшествия были отправлены 28 пожарных расчетов. 

В результате огнем была уничтожена половина трущоб района. Полностью ликвидировать последние очаги пламени удалось только к 8 часам утра. Причины возгорания пока устанавливаются, однако уже известно, что жертв и пострадавших удалось избежать благодаря тому, что люди покинули свои хижины после того, как в одной из них вспыхнул пожар. 

Фото: РИА Новости / Евгений Безека

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Более 1 тыс. хижин сгорели на юго-востоке столицы Индии, города Дели ночью 26 мая. Об этом со ссылкой на телеканал Zee News сообщает РИА Новости. Как сообщил глава...
 
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