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Аналитик объяснил "правдоподобность" 200 тысяч подписей за Лукашенко
Источник материала: Партизан
Одна подпись каждые 1,5 минуты. Непрерывно. Без пауз. В каждой из общественных приемных. 8 часов в день. Правдоподобно?
За Тихановскую есть, за Непомнящих есть…
Словно в ответ на массовый воскресный пикет «кандидатов протеста» на Комаровке,
Возник логичный вопрос: как это возможно, если нигде не видно сборщиков подписей за действующего президента?
За Тихановскую есть, за Непомнящих есть, за Дмитриева есть, за Канопацкую есть:
#1#
А за Лукашенко нет...
Чуть позже инициативная группа Лукашенко попыталась объяснить этот "феномен". Вышло до слез романтично. Оказывается, эти "джентльмены" продемонстрировали образцовую порядочность в отношении конкурентов.
В штабе «Белой Руси» рассказали TUT.BY, что решили подождать, пока все 15 зарегистрированных инициативных групп получат документы в ЦИК, чтобы выйти на пикеты одновременно.
Хорошо, но тогда 200 тысяч подписей откуда?
«А мы в общественных приемных «Белой Руси» собирали…», - заявили там.
Финансовый аналитик Вадим Иосуб четко и наглядно
«200.000 подписей собрано за 4 дня.
Общественных приемных в стране 155.
323 человека на каждую приемную каждый день.
13,5 чел/час или 4,4 мин. на человека при круглосуточной работе приемных.
40,4 чел/час или 1,5 мин. на человека при 8-часовой работе приемной.
Непрерывно. Без пауз. В каждой из приемных.
Правдоподобно?»
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Одна подпись каждые 1,5 минуты. Непрерывно. Без пауз. В каждой из общественных приемных. 8 часов в день. Правдоподобно?
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