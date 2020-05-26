в понедельник Лукашенко заявил, что за его выдвижение уже якобы собрано около 200 тысяч подписей. Словно в ответ на массовый воскресный пикет «кандидатов протеста» на Комаровке,





Возник логичный вопрос: как это возможно, если нигде не видно сборщиков подписей за действующего президента?





За Тихановскую есть, за Непомнящих есть, за Дмитриева есть, за Канопацкую есть:





#1#





А за Лукашенко нет...





Чуть позже инициативная группа Лукашенко попыталась объяснить этот "феномен". Вышло до слез романтично. Оказывается, эти "джентльмены" продемонстрировали образцовую порядочность в отношении конкурентов.





В штабе «Белой Руси» рассказали TUT.BY, что решили подождать, пока все 15 зарегистрированных инициативных групп получат документы в ЦИК, чтобы выйти на пикеты одновременно.





Хорошо, но тогда 200 тысяч подписей откуда?





«А мы в общественных приемных «Белой Руси» собирали…», - заявили там.





Вадим Иосуб четко и наглядно разложил эту схему: Финансовый аналитикчетко и наглядноэту схему:





«200.000 подписей собрано за 4 дня.





Общественных приемных в стране 155.





323 человека на каждую приемную каждый день.





13,5 чел/час или 4,4 мин. на человека при круглосуточной работе приемных.





40,4 чел/час или 1,5 мин. на человека при 8-часовой работе приемной.





Непрерывно. Без пауз. В каждой из приемных.





Правдоподобно?»