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Аналитик объяснил "правдоподобность" 200 тысяч подписей за Лукашенко

26.05.2020 10:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Одна подпись каждые 1,5 минуты. Непрерывно. Без пауз. В каждой из общественных приемных. 8 часов в день. Правдоподобно?

Аналитик объяснил "правдоподобность" 200 тысяч подписей за Лукашенко
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За Тихановскую есть, за Непомнящих есть…

Словно в ответ на массовый воскресный пикет «кандидатов протеста» на Комаровке, в понедельник Лукашенко заявил, что за его выдвижение уже якобы собрано около 200 тысяч подписей.

Возник логичный вопрос: как это возможно, если нигде не видно сборщиков подписей за действующего президента? 

За Тихановскую есть, за Непомнящих есть, за Дмитриева есть, за Канопацкую есть:

#1#

А за Лукашенко нет...

Чуть позже инициативная группа Лукашенко попыталась объяснить этот "феномен". Вышло до слез романтично. Оказывается, эти "джентльмены" продемонстрировали образцовую порядочность в отношении конкурентов. 

В штабе «Белой Руси» рассказали TUT.BY, что решили  подождать, пока все 15 зарегистрированных инициативных групп получат документы в ЦИК, чтобы выйти на пикеты одновременно.

Хорошо, но тогда 200 тысяч подписей откуда? 

«А мы в общественных приемных «Белой Руси» собирали…», - заявили там.

Финансовый аналитик Вадим Иосуб четко и наглядно разложил эту схему:

«200.000 подписей собрано за 4 дня.

Общественных приемных в стране 155.

323 человека на каждую приемную каждый день.

13,5 чел/час или 4,4 мин. на человека при круглосуточной работе приемных.

40,4 чел/час или 1,5 мин. на человека при 8-часовой работе приемной.

Непрерывно. Без пауз. В каждой из приемных.

Правдоподобно?»
 
 
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Одна подпись каждые 1,5 минуты. Непрерывно. Без пауз. В каждой из общественных приемных. 8 часов в день. Правдоподобно?
 
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