Минич Виктория Анатольевна назначена на должность председателя Зеленоборского сельского исполнительного комитета по контракту с 15 мая 2020 года на срок полномочий Зеленоборского сельского Совета депутатов 28-го созыва в связи с избранием на данную должность. Последнее место работы и должность – управляющий делами Зеленоборского сельского исполнительного комитета.

Сакович Наталья Александровна назначена на должность временно исполняющего обязанности председателя Плисского сельского исполнительного комитета с 15 мая 2020 года до избрания в установленном порядке председателем Плисского исполнительного комитета, на условиях срочного трудового договора. Последнее место работы и должность – председатель Зеленоборского сельского исполнительного комитета Смолевичского района.

Корр. «КС».