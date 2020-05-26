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Цены на нефть поднялись выше $36 за баррель

26.05.2020 10:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Цены на нефть поднялись выше за баррель

Цена на июльский фьючерс нефти марки Brent утром 26 мая выросла до отметки в $36,26 за баррель, увеличившись на 2,05% по сравнению с предыдущим днем. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже. 

Стоимость нефти марки WTI также выросла, достигнув отметки в $34,41 за баррель, прибавив 3,49% по сравнению с предыдущим днем торгов. 

Рост мировых цен происходит на фоне новостей о восстановлении баланса спроса и предложения на мировых рынках. В частности, сообщается, что России удалось выйти на запланированные сделкой ОПЕК+ показатели сокращения добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки. Своих обязательств придерживаются и остальные участники сделки.

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Теги: Новости
 
 
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Цена на июльский фьючерс нефти марки Brent утром 26 мая выросла до отметки в $36,26 за баррель, увеличившись на 2,05% по сравнению с предыдущим днем. Об этом свидетельствуют...
 
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