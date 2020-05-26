Давайте жить в чистоте!

Традиционная весенняя акция «Чистый водоем» проходила на территории Смолевичского района с 18 по 24 мая. Инициатором данной акции выступает Республиканское государственно-общественное объединение «Белорусское общество охотников и рыболовов».

– Акция в первую очередь направлена на экологическое воспитание всех слоев населения, привлечение внимания к проблеме загрязнения водоемов, а также приведение в порядок прибрежной зоны водоемов и водотоков накануне открытия сезона массового активного отдыха на природе, – рассказал начальник Смолевичской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Елена Бакунович.

В Смолевичском районе в акции приняли участие представители Центрального аппарата Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество охотников и рыболовов» и Смолевичской РОС «РГОО «БООР», специалисты районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, Смолевичский районный исполнительный комитет, Смолевичский РОЧС, Смолевичский РК ОО «БРСМ», ГЛХУ «Смолевичский лесхоз».

За весь период акции на территории Смолевичского района проведены работы по уборке водных объектов района, в том числе Смолевичского и Петровичского водохранилищ от отходов и посторонних предметов.

Всего в рамках акции чище и зеленее наш район делали 147 человек. Этими людьми было пройдено около 12 км береговой линии водохранилищ, убрано 16 м.куб. мусора.

«Берега наших рек и озер становятся чище. Об этом свидетельствует тот факт, что с каждым годом уменьшается объем убранного мусора с одного километра береговой линии», – говорится на сайте БООР.

Так, в 2016 году по стране на 1 км береговой линии приходилось в среднем 0,83 м.куб. мусора, в 2017-м – 0,78 м.куб., в 2018-м – 0,65 м.куб., в 2019-м – 0,63 м.куб.

Лидия СУДНИКОВИЧ.







