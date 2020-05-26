В связи с постоянным выявлением Смолевичской районной инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды стихийных несанкционированных свалок на сельскохозяйственных, лесных и прочих землях вблизи садоводческих массивов, а также неоднократных обращений граждан о возникновении стихийных свалок на территории Смолевичского района (например, вблизи остановочных пунктов железной дороги «Слобода», «Домашаны»).

Рекомендует в соответствии с п. 12 Типовых правил внутреннего распорядка садоводческих товариществ, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21.07.2008 г. № 1048:

— оборудовать на территории товарищества в общедоступных местах места сбора и временного хранения отходов для обеспечения вывоза отходов, в том числе вторичных материальных ресурсов, в соответствии с законодательством (при определении необходимого количества устанавливаемых контейнеров для централизованного сбора отходов необходимо исходить из количества участков в товариществе — контейнер 0,75 куб. метра на 30 и менее участков);

— заключить договоры на оказание услуг по удалению этих отходов с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, оказывающими такие услуги;

— предусмотреть периодичность вывоза отходов в четко установленные дни, согласно графика (исключить заявительный принцип), с целью недопущения захламления контейнерных площадок.

Председателю организовать собрание членов садоводческого товарищества для проведения разъяснительной и профилактической работы о недопущении размещения отходов вне санкционированных мест. ( За данное нарушение предусмотрена административная ответственность по части 2 статьи 15.63 «Нарушение иных требований законодательства об обращении с отходами» Особенной части Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, штраф на физическое лицо – от 5 до 50 базовых величин, на юридическое – до 1000 базовых величин) .

В случае если сотрудниками Смолевичской районной инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды в результате рейдовых мероприятий, а также по данным фото- и видеофиксации будет выявлено физическое лицо в момент размещения отходов вне санкционированного места, к административной ответственности будет привлечено физическое лицо и садоводческое товарищество, членом которого он является.

Е.С. Бакунович, начальник Смолевичской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды .