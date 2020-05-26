Xiaomi выпустила новый телевизор на 32 дюйма и продает его за 125 долларов

Источник материала: Tut.by

Xiaomi представила новый телевизор под названием Mi TV Pro 32. Его главная отличительная черта — невысокая цена. Об этом сообщает Gizchina .





Xiaomi Mi TV Pro 32 (E32S) оснащается экраном с IPS-матрицей на 32 дюйма разрешением Full HD. Частота обновления — 60 Гц. Процессором выступает неназванная 4-ядерная модель, дополняющаяся 1 ГБ оперативной памяти. Емкость встроенного накопителя — 8 ГБ. В активе также два динамика мощностью по 6 Вт.

Есть Smart-TV-система на базе операционной системы Android и фирменной оболочки PatchWall, в Китае работает голосовой помощник Xiao AI. Присутствует также два USB-порта, два выхода HDMI, AV-разъемы и S/PDIF. Не отказались и от модулей Bluetooth (через него идет связь с пультом управления) и Wi-Fi.

Цена Mi TV Pro 32 в Китае — 125 долларов. О планах по выводу девайса в международную продажу пока не сообщается.

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