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Врач перечислил продукты, которые облегчают боль

26.05.2020 10:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Врач перечислил продукты, которые облегчают боль

Врач-невролог клиники лечения боли ГКБ им. В. В. Виноградова (Россия) Петр Соков назвал продукты, которые помогают облегчить боль, пишет газета «Аргументы и Факты».

Лидер среди «съедобных обезболивающих» – перец чили. Он содержит вещество капсаицин. По словам медика, блюдо с большим количеством этого продукта может отвлечь от боли, так как от рецепторов, которые посылают сигналы боли, мозг переключится на чувство жжения во рту.

Для лечения головной боли часто используется кофе. Вместе с тем Петр Соков отметил, что этот напиток может помочь в случае пониженного артериального давления, а при повышенном способен ухудшить самочувствие.

Кроме того, в качестве народного средства обезболивания врач назвал коньяк. Однако, по словам медика, этот продукт действует кратковременно за счет расслабления сосудов. Боль может вернуться быстро и даже усилиться, поскольку сосуды снова сузятся и кровяное давление в них повысится.

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Врач-невролог клиники лечения боли ГКБ им. В. В. Виноградова (Россия) Петр Соков назвал продукты, которые помогают облегчить боль, пишет газета «Аргументы и Факты»....
 
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