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В Минске окончательно отключают отопление
Источник материала: БДГ
С 26 мая в минских больницах, детских садах и школах начнут отключать отопление. В столичных квартирах отопление начали отключать с восьмого мая.
Как
Стоит отметить, что отопительный сезон 2019-2020 годов стал одним из самых долгих за последние годы: обычно батареи в домах минчан становятся холодными уже в апреле, а не в конце мая.
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С 26 мая в минских больницах, детских садах и школах начнут отключать отопление. В столичных квартирах отопление начали отключать с восьмого мая.
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