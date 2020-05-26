В Минске окончательно отключают отопление

С 26 мая в минских больницах, детских садах и школах начнут отключать отопление. В столичных квартирах отопление начали отключать с восьмого мая.

Как сообщает пресс-служба Мингорисполкома в своем Telegram-канале, решение об окончательном отключении отопления было принято 21 мая на заседании Мингорисполкома с учетом прогноза синоптиков, которые прогнозируют в ближайшие дни теплую погоду.

Стоит отметить, что отопительный сезон 2019-2020 годов стал одним из самых долгих за последние годы: обычно батареи в домах минчан становятся холодными уже в апреле, а не в конце мая.