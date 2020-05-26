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В Кобрине девушка оказалась в реанимации после прогулки по крыше пятиэтажки
Источник материала: ОНТ
В Кобрине 16-летняя ученица одного их колледжей попала в реанимацию после прогулки по крыше жилого дома. Об этом
Сообщение об инциденте поступило в милицию вечером 25 мая. 16-летняя ученица одного из местных профессионально-технических учебных заведений распивала спиртное со своей 17-летней подругой, после чего они отправились гулять по крышам домов.
В какой-то момент девушки решили сделать совместное фото на краю крыши, однако одна из них поскользнулась и сорвалась вниз. В результате падения она в тяжелом состоянии была госпитализирована.
Следователями по факту происшествия проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причины и условия, способствовавшие произошедшему.
Фото: Следственный комитет
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В Кобрине 16-летняя ученица одного их колледжей попала в реанимацию после прогулки по крыше жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета...
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