В Кобрине девушка оказалась в реанимации после прогулки по крыше пятиэтажки

Источник материала: ОНТ

В Кобрине 16-летняя ученица одного их колледжей попала в реанимацию после прогулки по крыше жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Беларуси.

Сообщение об инциденте поступило в милицию вечером 25 мая. 16-летняя ученица одного из местных профессионально-технических учебных заведений распивала спиртное со своей 17-летней подругой, после чего они отправились гулять по крышам домов.

В какой-то момент девушки решили сделать совместное фото на краю крыши, однако одна из них поскользнулась и сорвалась вниз. В результате падения она в тяжелом состоянии была госпитализирована.

Следователями по факту происшествия проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причины и условия, способствовавшие произошедшему.

Фото: Следственный комитет

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