Комиссия приступила к работе

Источник материала: Пинский Вестник

21 мая с.г. состоялось первое заседание городской комиссии по выборам Президента Республики Беларусь, на котором был избран руководящий состав, утверждены режим работы комиссии и график дежурств членов комиссии.



Председатель комиссии — Берестень Игорь Николаевич.







Заместитель председателя комиссии — Макаревич Вадим Леонидович.





Секретарь — Волосевич Алина Александровна.





Пинская городская комиссия по выборам Президента Республики Беларусь располагается по адресу: г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 21, каб. №28. Контактные телефоны: 8 (0165) 31-79-93, факс: 8 (0165) 65-46-46.





Режим работы комиссии:





рабочие дни — с 10.00 до 19.00,

перерыв — с 14.00 до 15.00;



суббота — с 10.00 до 14.00 (8 августа — с 10.00 до 19.00, перерыв с 14.00 до 15.00).

