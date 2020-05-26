ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Комиссия приступила к работе

26.05.2020 — Разное | Пинский Вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Пинский Вестник

> 21 мая с.г. состоялось первое заседание городской комиссии по выборам Президента Республики Беларусь, на котором был избран руководящий состав, утверждены режим работы комиссии и график дежурств членов комиссии.

Председатель комиссии — Берестень Игорь Николаевич.

Заместитель председателя комиссии — Макаревич Вадим Леонидович.

Секретарь — Волосевич Алина Александровна.

Пинская городская комиссия по выборам Президента Республики Беларусь располагается по адресу: г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 21, каб. №28. Контактные телефоны: 8 (0165) 31-79-93, факс: 8 (0165) 65-46-46.

Режим работы комиссии:

рабочие дни — с 10.00 до 19.00, перерыв — с 14.00 до 15.00;
суббота — с 10.00 до 14.00 (8 августа — с 10.00 до 19.00, перерыв с 14.00 до 15.00).
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
21 мая с.г. состоялось первое заседание городской комиссии по выборам Президента Республики Беларусь, на котором был избран руководящий состав, утверждены режим...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Кобрине девушка оказалась в реанимации после прогулки по крыше пятиэтажки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
26.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика