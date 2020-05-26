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Комиссия приступила к работе
26.05.2020 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник> 21 мая с.г. состоялось первое заседание городской комиссии по выборам Президента Республики Беларусь, на котором был избран руководящий состав, утверждены режим работы комиссии и график дежурств членов комиссии.
Председатель комиссии — Берестень Игорь Николаевич.
Заместитель председателя комиссии — Макаревич Вадим Леонидович.
Секретарь — Волосевич Алина Александровна.
Пинская городская комиссия по выборам Президента Республики Беларусь располагается по адресу: г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 21, каб. №28. Контактные телефоны: 8 (0165) 31-79-93, факс: 8 (0165) 65-46-46.
Режим работы комиссии:
рабочие дни — с 10.00 до 19.00, перерыв — с 14.00 до 15.00;
суббота — с 10.00 до 14.00 (8 августа — с 10.00 до 19.00, перерыв с 14.00 до 15.00).
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21 мая с.г. состоялось первое заседание городской комиссии по выборам Президента Республики Беларусь, на котором был избран руководящий состав, утверждены режим...
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