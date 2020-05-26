Госкомимущество начало правовой мониторинг указа о пустующих и ветхих домах

Источник материала: Вороновская газета





Государственный комитет по имуществу проводит правовой мониторинг указа от 4 сентября 2018 года №357 «О пустующих и ветхих домах». Такая информация размещена на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Мониторинг призван оценить эффективность норм указа №357, выявить и проанализировать недостатки правового регулирования общественных отношений, их причин и последствий, которые возникли в процессе применения этого документа, а также выработать предложения по совершенствованию законодательства и практике его применения.

Информацию и предложения можно направлять до 22 июня 2020 года в виде сообщений в специальной теме на Правовом форуме Беларуси. Направленные предложения не будут считаться электронными обращениями и в отношении них не будет даваться ответ (уведомление) в соответствии с законодательством об обращениях граждан и юридических лиц.

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