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Закон не позволил Илону Маску назвать сына X Æ A-12. Но имя лучше не стало

26.05.2020 11:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Закон не позволил Илону Маску назвать сына X Æ A-12. Но имя лучше не стало
Законодательство Калифорнии не одобрило слишком изощрённый выбор имени для новорождённого у знаменитой пары. Однако родители не отчаялись и нашли выход из сложившейся ситуации.  


Напомним, основатель SpaceX и генеральный директор Tesla стал в шестой раз отцом в начале мая. Канадская певица Граймс родила известному бизнесмену сына. Однако влюбленные шокировали поклонников необычным именем для своего наследника. В нём поместилось даже зашифрованное послание на эльфийском языке.

Малыша назвали X Æ A-12. Ранее Илон Маск рассказывал о том, как правильно произносится имя. Но в результате родители поменяли имя сыну не по своей инициативе, а из-за того, что им пришлось следовать калифорнийским законам. Согласно им, в именах разрешается использовать любые буквы английского алфавита и даже дефисы. Однако нельзя использовать цифры. 

Илон с супругой нашли очень интересный выход из сложившейся ситуации. Имя сына теперь пишется так: X Æ A-Xii, где Xii — это число 12, которое пишется римскими цифрами.  

По словам певицы, X является символом неизвестной переменной, Æ — эльфийское написание аббревиатуры AI, которая переводится как «любовь» или «искусственный интеллект». A-12 — значит американский самолёт-разведчик. Также именно с буквы «А» начинается любимая песня Граймс «Архангел». Число 12, согласно китайскому календарю, соответствует году крысы. Именно под ним проходит 2020 год.

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Законодательство Калифорнии не одобрило слишком изощрённый выбор имени для новорождённого у знаменитой пары. Однако родители не отчаялись и нашли выход из...
 
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