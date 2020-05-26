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На регистрации брака из-за COVID-19 может быть не более 10 гостей
Источник материала: Myfin
Принято решение об оказании дополнительных платных услуг по регистрации заключения брака и регистрации рождения в торжественной обстановке в присутствии не более 10 человек.
Как сказано в документе, «дополнительные платные услуги, указанные в пунктах 1–11 приложения к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 15 октября 2016 г. №826 «Об оказании дополнительных платных услуг органами, регистрирующими акты гражданского состояния», оказываются в присутствии минимального количества гостей, но не более 10 человек. Решение о количестве гостей в каждом конкретном случае принимается уполномоченным должностным лицом органа, регистрирующего акты гражданского состояния».
Постановление вступает в силу после официального опубликования и действует до особого решения Совета Министров.
Источник: Myfin.by
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