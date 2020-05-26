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Веломарафон «Суседзі» на Августовском канале отменен

26.05.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Веломарафон «Суседзі» на Августовском канале отменен

Веломарафон «Суседзі» на Августовском канале, который планировалось провести 18 июля, отменен. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил один из организаторов марафона Иван Найденов.

Нынешний марафон должен был стать юбилейным — десятым по счету. Однако из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации в мире проведение мероприятия в этом году отменили.

Иван Найденов рассказал, что рассматривались варианты переноса марафона на более поздний срок, например, осень, однако, по различным причинам, в том числе и погодным, от такой возможности отказались.

Веломарафон «Суседзі» стал значимым событием в веложизни не только региона, но и страны. Старты на Августовском канале собирали около 800 участников из Беларуси, Польши, России, Литвы, а также представителей дальнего зарубежья, например, Германии, Нидерландов, США и даже Австралии.

https://www.belta.by/

 
 
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Веломарафон «Суседзі» на Августовском канале, который планировалось провести 18 июля, отменен. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил один из организаторов марафона...
 
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