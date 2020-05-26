Веломарафон «Суседзі» на Августовском канале отменен

Источник материала: Вороновская газета





Веломарафон «Суседзі» на Августовском канале, который планировалось провести 18 июля, отменен. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил один из организаторов марафона Иван Найденов.

Нынешний марафон должен был стать юбилейным — десятым по счету. Однако из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации в мире проведение мероприятия в этом году отменили.

Иван Найденов рассказал, что рассматривались варианты переноса марафона на более поздний срок, например, осень, однако, по различным причинам, в том числе и погодным, от такой возможности отказались.

Веломарафон «Суседзі» стал значимым событием в веложизни не только региона, но и страны. Старты на Августовском канале собирали около 800 участников из Беларуси, Польши, России, Литвы, а также представителей дальнего зарубежья, например, Германии, Нидерландов, США и даже Австралии.

https://www.belta.by/