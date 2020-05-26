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Глава европейской дипломатии: Центр глобальной силы смещается на Восток

26.05.2020 11:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава европейской дипломатии призвал ЕС выработать «более действенную стратегию» в отношении Китая на фоне признаков того, что Азия вытесняет США в качестве центра глобальной силы.



Верховный представитель ЕС по международным делам Жозеп Боррель заявил на совещании послов Германии, что «аналитики давно говорят о конце системы во главе с Америкой и наступлении века Азии».

«Это происходит у нас на глазах», – сказал он.

По словам Борреля, пандемию можно рассматривать как поворотный момент в переносе главенствующей роли с Запада на Восток. По его словам, от ЕС «все настойчивее требуют выбрать сторону».

Он сказал, что Евросоюз «должен следовать собственным интересам и ценностям и не становиться инструментом в руках той или иной стороны».

Отметив «впечатляющий» рост Китая, Боррель заявил, что нынешние отношения между Брюсселем и Пекином не всегда основаны на доверии, транспарентности и взаимности.

«У нас есть шанс, только если в работе с Китаем мы проявим коллективную дисциплину», – сказал Боррель, отметив, что такой возможностью может стать запланированный на осень саммит ЕС-Китай.
 
 
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Глава европейской дипломатии призвал ЕС выработать «более действенную стратегию» в отношении Китая на фоне признаков того, что Азия вытесняет США в качестве...
 
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