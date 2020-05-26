Ночное ДТП в Солигорске: водителя извлекли спасатели

Источник материала: Слуцк Город





26 мая в 2:42 спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Солигорске на пересечении улиц Заслонова и Комсомола.

Прибывшим подразделениям МЧС стало известно, что произошло столкновение легкового автомобиля «Опель Мерива» и фургона «Фольксваген Крафтер». От удара фургон опрокинулся на бок.

Работники МЧС из «Опеля» спасли водителя 1960 года рождения. Для дальнейшего осмотра бригадой скорой медицинской помощи мужчина был доставлен в учреждение здравоохранения.

Водитель второго автомобиля не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба УМЧС по Минской области.



