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Ночное ДТП в Солигорске: водителя извлекли спасатели

26.05.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Ночное ДТП в Солигорске: водителя извлекли спасатели

26 мая в 2:42 спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Солигорске на пересечении улиц Заслонова и Комсомола.

Прибывшим подразделениям МЧС стало известно, что произошло столкновение легкового автомобиля «Опель Мерива» и фургона «Фольксваген Крафтер». От удара фургон опрокинулся на бок.

Работники МЧС из «Опеля» спасли водителя 1960 года рождения. Для дальнейшего осмотра бригадой скорой медицинской помощи мужчина был доставлен в учреждение здравоохранения.

Водитель второго автомобиля не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба УМЧС по Минской области.

Ночное ДТП в Солигорске: водителя извлекли спасатели

 
 
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26 мая в 2:42 спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Солигорске на пересечении улиц Заслонова и Комсомола.
 
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