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Ночное ДТП в Солигорске: водителя извлекли спасатели
26.05.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
26 мая в 2:42 спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Солигорске на пересечении улиц Заслонова и Комсомола.
Прибывшим подразделениям МЧС стало известно, что произошло столкновение легкового автомобиля «Опель Мерива» и фургона «Фольксваген Крафтер». От удара фургон опрокинулся на бок.
Работники МЧС из «Опеля» спасли водителя 1960 года рождения. Для дальнейшего осмотра бригадой скорой медицинской помощи мужчина был доставлен в учреждение здравоохранения.
Водитель второго автомобиля не пострадал. Об этом
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26 мая в 2:42 спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Солигорске на пересечении улиц Заслонова и Комсомола.
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