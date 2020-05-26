Студенческие отряды приступили к работе в Гродненской области: возможность присоединиться еще есть

Источник материала: ОНТ

В Гродненской области стартовал трудовой семестр. На лето для молодежи готовят свыше 7 тыс. рабочих мест. Почти половина уже занята, но возможность присоединиться еще есть. Регистрация идет онлайн.

Первые студенческие отряды уже приступили к работе. Около 60 человек трудятся на важных объектах. Будущие строители помогают возводить жилые дома, ремонтировать заводские цеха. Летом самых ответственных пригласят на реставрацию Старого замка. Большая нагрузка легла и на сервисный отряд - он работает в региональном центре тестирования. После занятий будущие юристы, филологи, экономисты отправляются регистрировать абитуриентов.

Главной молодежной стройкой области станет онкодиспансер в Гродно. А в конце июня лучшие студотряды региона отправятся на всебелорусскую стройку в Островец.

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