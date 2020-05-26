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Раскрыты особенности гнущегося Motorola RAZR 2

26.05.2020 11:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Известный ресурс XDA-Developers поделился подробностями о новом сгибающемся смартфоне Motorola RAZR 2. Флагманские характеристики девайсу все еще не светят.


На изображении Motorola RAZR (2019). Фото: engadget

Номер модели — XT2071−4, кодовое название — smith. Топового «железа» девайс снова не получит — процессором выступит Qualcomm Snapdragon 765G, дополняющийся 5G-модемом, а также 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянного хранилища. Аккумулятор установят на 2845 мАч. Для сравнения, в первом RAZR батарейка была на 2510 мАч. Основная камера будет состоять из фотомодуля ISOCELL Bright GM1 на 48 Мп, фронтальная — на 20 Мп. Габариты устройства вместе с размерами дисплеев (внутреннего сгибающегося и внешнего) не претерпят изменений — они соответственно будут составлять 6,2 и 2,7 дюймов.

Скорее всего, целевыми рынками для девайса станут Северная Америка и Китай. О планах производителя по выводу аппарата в международную продажу пока не сообщается, цена также неизвестна. Motorola RAZR (2019) продавался примерно за 1500 долларов.

Ниже — цены популярных у нас смартфонов:

 
 
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Скорее всего, целевыми рынками для девайса станут Северная Америка и Китай. О планах производителя по выводу аппарата в международную продажу пока не сообщается.
 
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