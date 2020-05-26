Оплачивать кредиты Беларусбанка через интернет теперь надо по-другому

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Теперь при погашении интернет-кредитов в графе «Номер кредитного договора или номер лицевого счета IBAN» перед номером кредитного договора необходимо ввести цифры «999», в поле «Номер учреждения банка» ввести «795».

При наличии у клиентов зарегистрированного в системе «Интернет-банкинг» сервиса «Автооплата» на пополнение текущего счета для погашения интернет-кредита необходимо в системе «Интернет-банкинг» либо в инфокиоске банка произвести перерегистрацию услуги на погашение кредитов ОАО «АСБ Беларусбанк».