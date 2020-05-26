ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Вертолёт Ми-8 разбился на Чукотке: погиб весь экипаж

26.05.2020 11:30 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости России. В результате крушения вертолета Ми-8 на Чукотке погибли четыре человека. Инцидент произошел в районе аэродрома Угольные Копи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вертолёт Ми-8 разбился на Чукотке: погиб весь экипаж

Воздушное судно совершало учебно-тренировочный полет после ремонта.

Вертолёт Ми-8 разбился на Чукотке: погиб весь экипаж

По предварительным данным, при заходе на посадку возникли технические неполадки. Пилот пытался посадить вертолет, однако справиться с ситуацией не удалось: машина столкнулась с землей и загорелась.

Вертолёт Ми-8 разбился на Чукотке: погиб весь экипаж

Все члены экипажа погибли.

Вертолёт Ми-8 разбился на Чукотке: погиб весь экипаж

Расследованием причин случившегося займется специальная комиссия, которая уже выехала к месту крушения.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. В результате крушения вертолета Ми-8 на Чукотке погибли четыре человека. Инцидент произошел в районе аэродрома Угольные Копи, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Комиссия приступила к работе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
26.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика