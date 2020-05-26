Как носить самую модную блузку лета-2020: 6 идей

Источник материала: ОНТ

Блузы и топы с рукавами-фонариками — один из главных трендов этого года. Найти подходящие модели не составит труда — они широко представлены как в коллекциях премиальных брендов, так и в масс-маркете. Гораздо сложнее понять, куда, как и с чем их можно носить.

1. Добавьте контраста

Если ты не любитель слишком женственных и романтичных образов, то попробуйте добавить контраста. «Мальчиковые» брюки — отличный способ показать свой характер и сделать наряд более интересным. Выбирайте дерзкие карго или удобные кожаные джоггеры.



2. Экспериментируйте с тканями

Не менее яркая комбинация получится, если сочетать женственную и романтичную блузку с юбкой из кожи. Возможно, с дерзкой мини, или, наоборот, элегантной юбкой-миди. Также не стоит опасаться сочетания спорящих между собой материалов. Такой способ поможет сочетать даже самые нейтральные цвета.





3. Со свободными шортами

Топ с рукавами-фонариками и шорты - это пожалуй лучший комплект для прогулок летом. Выбирайте свободные модели с высокой посадкой. Во-первых, в них очень комфортно. Также они очень стройнят. Для того, чтобы лучше подчеркнуть талию, используйте контрастный пояс.





4. Носите с брюками

Блузки с пышными рукавами гармонично сочетаются с брюками разного кроя, а также цвета. Они могут быть как акцентом в образе, так наоборот смягчать его. Если вы остановились на брюках яркого оттенка, то отдавайте предпочтение верху в нейтральной гамме. Если вышло наоборот, то добавляйте блузку необычного дизайна.





5. Укороченный верх

Чтобы «нарисовать» талию даже там, где её нет, надевайте укороченный топ с пышными рукавами и юбку или брюки с высокой посадкой. Таким образом небольшой участок кожи останется открытым.



6. Повседневная классика

Чувствовать себя неотразимой, но при этом удобно - довольно легко. В этом вам поможет блуза с объёмными рукавами. Любой, даже самый простой образ она сделает небанальным. Главное — чтобы джинсы сидели идеально. При их выборе ориентируйтесь на особенности своей фигуры.



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