Наоми Кэмпбелл снялась обнаженной в 50 лет. Съемку прокомментировала скандальный колумнист Арина Холина

Источник материала: Tut.by

Недавно «черная пантера» подиума и глянца встретила юбилей. В свои 50 Наоми остается одной из самых знаковых фигур модной индустрии и может себе позволить без стеснения и оглядки на общественное мнение обнаженные фотосессии в метро. О том, почему красота весьма условно зависит от возраста и денег, по мотивам этой съемки рассуждает в своем Фейбуке колумнист и блогер Арина Холина .

— Наоми Кэмпбелл сегодня исполнилось 50 лет! На этом фото ей 49. Многие скажут: «Ну конечно, с ее деньгами, с ее свободным временем можно только и ухаживать за собой, делать всякие массажи, ходить в спортзал, отдыхать на Мальдивах, гулять по Европе… А нам, простым людям, как быть вот такой в 50?!».

Меня такая тема всегда шокирует. В 15 и 20 лет люди тоже бывают не только с идеальными телами и лицами. Какая разница — вот ты в 25 не занимаешься спортом и обрастаешь дряблостью или в 55?

Привлекательность, по моему совершенно нескромному мнению, не в возрасте и не в деньгах. Деньги немного помогают, конечно, но лишь отчасти на самом деле. Вообще не каждая будет вкладывать в лицо по 150 тысяч в месяц — даже они у нее есть, и они совершенно лишние. Это вопрос сознания также. И заботы о себе. Любви к себе. Можно иметь три копейки, но быть к себе внимательной, чуткой, ухаживать за самой собой. А можно иметь миллионы и перекошенную морду (причем и от жизни, от настроений, и от всяких безудержных инъекций — по отдельности и сразу).

Я уверена, что только влюбленность в жизнь, влюбленность в себя делает людей прекрасными. Почему-то многим влюбленность в себя кажется чем-то негативным — мол, вот надутая индюшка! Но на самом деле если она — индюшка, то это как раз от неуверенности, от нехватки чувств к себе. Влюбленность в себя благородна, чиста, добра. Это как влюбленность во что угодно — в человека, в город, в нечто привлекательное. Она дает радость и тебе, и другим. Влюбленный — он добр и радостен.

«Любовь к себе — роман, который длится всю жизнь», — написал мой любимый Оскар Уайльд. Это влюбленность, от которой сияют глаза, она придает сил, искрится и сияет вокруг тебя. Все, что нам нужно. Ну, и еще немного ботокса. Совсем немного.