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COVID-19: Минздрав насчитал более 38 тысяч заразившихся, 208 человек умерли

26.05.2020 13:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси на 26 мая согласно официальным данным министерства здравоохранения зарегистрированы 38 059 человека с положительным тестом на COVID-19.

COVID-19: Минздрав насчитал более 38 тысяч заразившихся, 208 человек умерли
То есть за сутки Минздрав обнаружил 915 человек, заболевших COVID-19.

За все время, по официальной версии, в Беларуси от COVID-19 умерли 208 пациентов (+4 человека за сутки).

Выздоровели и выписаны на данный момент 15 086 пациентов. Таким образом, официально 23 тысячи человек продолжают болеть. В каком они состоянии и кто из них находится в больницах, неизвестно.

При этом утверждается, что всего уже проведено 472 906 теста.

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В Беларуси на 26 мая согласно официальным данным министерства здравоохранения зарегистрированы 38 059 человека с положительным тестом на COVID-19.
 
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