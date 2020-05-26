COVID-19: Минздрав насчитал более 38 тысяч заразившихся, 208 человек умерли

То есть за сутки Минздрав обнаружил 915 человек, заболевших COVID-19.





За все время, по официальной версии, в Беларуси от COVID-19 умерли 208 пациентов (+4 человека за сутки).





Выздоровели и выписаны на данный момент 15 086 пациентов. Таким образом, официально 23 тысячи человек продолжают болеть. В каком они состоянии и кто из них находится в больницах, неизвестно.





При этом утверждается, что всего уже проведено 472 906 теста.





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