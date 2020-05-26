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Снизить сахар – просто: врач назвала способ предотвратить развитие диабета

26.05.2020 12:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Снизить сахар – просто: врач назвала способ предотвратить развитие диабета

Врач-натуротерапевт Татьяна Киселева рассказала изданию «Аргументы и факты», как избежать развития сахарного диабета.

Чтобы застраховать себя от этого заболевания, по словам медика, нужно каждый день употреблять сахароснижающие пищевые и лекарственные растения. 

Избавиться от излишков воды и глюкозы в организме поможет петрушка, кинза, укроп, листья салата. Также врач назвала в этом перечне свежезаваренный чай или кофе. Кроме того, инсулиноподобное действие имеет свежий сок картофеля и капусты. Мускатный орех, гвоздика, корица, кардамон и имбирь способствуют улучшению чувствительности тканей к инсулину.

Татьяна Киселева добавила, что лимон, свекла и огурец имеют большое количество пищевых волокон, включая пектин, который регулирует иммунную систему кишечника и выводит из организма токсины и избыток глюкозы.

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Врач-натуротерапевт Татьяна Киселева рассказала изданию «Аргументы и факты», как избежать развития сахарного диабета. Чтобы застраховать себя от этого...
 
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