Снизить сахар – просто: врач назвала способ предотвратить развитие диабета

Источник материала: ОНТ

Врач-натуротерапевт Татьяна Киселева рассказала изданию «Аргументы и факты», как избежать развития сахарного диабета.

Чтобы застраховать себя от этого заболевания, по словам медика, нужно каждый день употреблять сахароснижающие пищевые и лекарственные растения.

Избавиться от излишков воды и глюкозы в организме поможет петрушка, кинза, укроп, листья салата. Также врач назвала в этом перечне свежезаваренный чай или кофе. Кроме того, инсулиноподобное действие имеет свежий сок картофеля и капусты. Мускатный орех, гвоздика, корица, кардамон и имбирь способствуют улучшению чувствительности тканей к инсулину.

Татьяна Киселева добавила, что лимон, свекла и огурец имеют большое количество пищевых волокон, включая пектин, который регулирует иммунную систему кишечника и выводит из организма токсины и избыток глюкозы.

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