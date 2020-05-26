В Солигорске за продажу «травки» задержана супружеская пара, а в Слуцке - основной сбытчик марихуаны

Источник материала: Слуцк Город





9 мая 2020 года в Солигорске в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками наркоконтроля были задержаны четверо местных жителей по подозрению в хранении и сбыте наркотического средства марихуана.

В результате проведенных первоначальных следственных действий и иных мероприятий было установлено, что один из фигурантов 1993 г. р. приобрел в г. Слуцке у местного жителя марихуану, после чего сбыл её в г. Солигорске супружеской паре, которая, в свою очередь, сбыла часть наркотика местному жителю 1991 г. р.

В общей сложности из незаконного оборота изъято около 25 г марихуаны. В отношении указанных граждан возбуждены уголовные дела по ч.ч. 1-3 ст. 328 УК Республики Беларусь. Трое фигурантов арестованы.

Также в г. Слуцке сотрудниками местного наркоконтроля был задержан основной сбытчик наркотиков, 1981 г. р., у которого по месту жительства было изъято более 200 г "марихуаны", а также семена конопли и оборудование, предназначенное для её выращивания. В отношении указанного гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 328 УК Республики Беларусь, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За совершение данного вида преступлений уголовным законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 2-х до 15-ти лет, пишет «Электронный Солигорск».



