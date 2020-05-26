Специалист объяснил, зачем надо каждый год проводить промывку систем теплоснабжения

Источник материала: Виртуальный Брест

Промывка систем теплоснабжения, как один из этапов подготовки потребителя тепловой энергии к осенне-зимнему периоду.





Вот и закончился очередной отопительный период 2019/2020 гг. и потребители тепловой энергии и энергоснабжающие организации г. Бреста начинают готовиться к предстоящему отопительному периоду.

Одним из основных и необходимых мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду является проведение промывки систем теплоснабжения потребителей. Отопительные системы, трубопроводы и калориферы систем вентиляции должны быть промыты водой, подаваемой в количествах, превышающих расчетный расход теплоносителя в 3-5 раз до полного осветления воды (согласно требованию п.20.9 ТКП 458-2012 «Правила технической эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей»).

Это мероприятие несет финансовые затраты, но проведение промывки системы отопления позволяет сэкономить при дальнейшей эксплуатации системы. В процессе эксплуатации на внутренних поверхностях трубопроводов систем отопления, а также приборов системы отопления скапливаются различные органические и неорганические отложения в виде различных примесей, образуется накипь. Это приводит к снижению проходной способности трубопроводов и, как следствие, к нарушению циркуляции, уменьшению эффективности теплоотдачи отопительных приборов и другим последствиям.

Таким образом, проведение промывки системы теплоснабжения позволяет: восстановить проектную пропускную способность трубопровода;

сократить расходы на потерю тепла – до 5%;

снизить затраты электрической энергии на циркуляцию теплоносителя и, соответственно, расход топлива на теплоисточнике;

обеспечить равномерный нагрев отопительных приборов и, как следствие, соблюдение социальных стандартов температуры воздуха в помещениях;

обеспечить соблюдение потребителем температурного графика работы сети в зависимости от температуры наружного воздуха в части требований к параметрам обратной сетевой воды.

Инспектор ЭИ ТТГ Брестского МРО филиала

Госэнергогазнадзор по Брестской области Стаценя Виталий