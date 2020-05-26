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Жителя Кобрина подозревают в краже микроавтобуса и инструмента на Br30 тыс.

26.05.2020 12:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Кобрине 47-летнего мужчину подозревают в краже микроавтобуса, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт МВД.

Жителя Кобрина подозревают в краже микроавтобуса и инструмента на Br30 тыс.

Житель Кобрина утром 22 мая не нашел на парковке свой Volkswagen Multivan Т4. С учетом того, что в автомобиле находился дорогостоящий строительный инструмент, сумма ущерба составила около Br30 тыс. О пропаже мужчина сообщил в милицию. Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что микроавтобус похитили ночью. Маршрут движения транспорта вел за город.

Жителя Кобрина подозревают в краже микроавтобуса и инструмента на Br30 тыс.

"Вечером того же дня микроавтобус обнаружили в 15 км от Кобрина. Он стоял в гараже на территории заброшенного домовладения. К тому времени была получена информация о подозреваемом. Ночью его задержали", - рассказали в управлении уголовного розыска УВД Брестского облисполкома. Фигурантом оказался 47-летний ранее судимый кобринчанин. Гараж-отстойник он оборудовал на участке дальних родственников.

Жителя Кобрина подозревают в краже микроавтобуса и инструмента на Br30 тыс.

Мужчина известен правоохранителям. Он воровал автомобили в Европе и легализовывал их в России. В этот раз шел на дело в надежде на криминальное прошлое микроавтобуса. Думал, что хозяин побоится заявлять о пропаже в милицию. Его расчет оказался неверным: машина оказалась юридически чистой.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело за кражу в особо крупном размере.

 
 
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  В Кобрине 47-летнего мужчину подозревают в краже микроавтобуса, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт МВД. Житель Кобрина утром 22 мая не нашел на парковке...
 
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