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Краеведческий музей в Бресте представит видеопроект о неизвестных экспонатах

26.05.2020 12:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестский областной краеведческий музей к своему 70-летию представит видеопроект "Из темноты на свет", сообщил корреспонденту БЕЛТА ведущий научный сотрудник музея Виталий Иванов.

Краеведческий музей в Бресте представит видеопроект о неизвестных экспонатах

"Мы реализовали много разных проектов, но к юбилею решили пойти немного другим путем. Покажем предметы, которые нельзя увидеть в экспозиции. На первый взгляд это простые вещи, но с необычной историей, которая может быть интересна посетителям музея", - пояснил задумку Виталий Иванов.

Публике покажут подлинники из документальной, естественно-исторической, нумизматической и еще 20 коллекций. Ролики о новых экспонатах будут появляться в YouTube-канале и на страницах соцсетей музея каждый второй и четвертый вторник месяца. Все записи будут сохраняться.

"Речь идет о приближенных съемках длинным планом. Мы сосредоточились на одном предмете, без дополнительных фото- и текстовых материалов. Говорим кратко, но чтобы зритель получил полное представление об экспонате. Для съемок выделили отдельную комнату, настроили освещение и подобрали соответствующий антураж", - рассказал ведущий научный сотрудник.

Первый экспонат из серии - предмет более чем столетней давности - можно будет увидеть 26 мая с 10.00.

Брестский областной краеведческий музей - один из старейших в регионе. Он создан в 1950 году, первая экспозиция открылась 22 июня 1957 года. В его основном фонде насчитывается более 175 тыс. предметов из 23 коллекций, еще свыше 56 тыс. - в фонде научно-вспомогательных материалов.

 
 
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  Брестский областной краеведческий музей к своему 70-летию представит видеопроект "Из темноты на свет", сообщил корреспонденту БЕЛТА ведущий научный сотрудник...
 
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