Семь причин провериться у врача-аллерголога

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Реакции на определенные продукты, лекарственные препараты, укусы насекомых, пыльцу или домашнюю пыль воспринимаются как аллергия. Но действительно ли это всегда она? Что указывает на то, что пора провериться? Врач Ольга Громада называет семь не всегда очевидных причин записаться на прием к аллергологу.

Ольга Громадаврач-аллерголог медицинского центра «Кравира»

Бесконтрольный прием противоаллергических препаратов

Большинство из этих препаратов продается в аптеках без рецепта. Человек, понимая, что у него проявляется аллергия, начинает их принимать (показания для их приема — конъюнктивит, дерматит, ринит, аллергия на косметические средства, бытовую химию, продукты и пр.). Они действительно устраняют симптомы аллергической реакции, однако, если прием аллергических препаратов входит в привычку, длится более семи дней (хоть и с положительным эффектом), нужно задуматься о консультации врача, ведь у антигистаминных препаратов есть противопоказания. Пациентам, у которых имеются тяжелые проявления печеночной недостаточности, беременным и кормящим женщинам, детям и людям пожилого возраста данную группу препаратов следует принимать только после назначения специалистом.

Постоянный зуд

Зуд — один из симптомов аллергической реакции. Он может быть хроническим или острым (например, после укуса насекомого, контакта с растением или шерстью животных). Острый зуд сопровождает аллергическую реакцию в течение нескольких часов после контакта с аллергеном и после приема антигистаминных препаратов, как правило, исчезает. Однако нужно понимать, что зуд не всегда указывает на аллергию: он может быть косвенным признаком других заболеваний — сахарного диабета, заболеваний желчного пузыря или печени, психогенных расстройств. В случаях постоянного дискомфорта из-за зуда советуют сдать анализы на аллергены и проверить, действительно ли у человека есть аллергическая реакция (сенсибилизация или гиперчувствительность) — или причины кроются в другом.

Хронический насморк

Воспалительный процесс в слизистой носа, который не поддается лечению у лор-врача, частое чихание и постоянная заложенность носа могут указывать на повышенную чувствительность к клещам домашней пыли, к шерсти домашнего питомца, к грибковым и другим аллергенам. Если насморк появляется не круглый год, а только в определенной сезон, это может указывать на поллиноз (сезонную аллергию).

Псевдоаллергия

В повседневной жизни за аллергию принимается все непривычное, что происходит с организмом после съеденной пищи: жидкий стул или зуд кожи после килограмма клубники или головные боли после шоколада. Многие люди уверены, что продукты красного цвета — фрукты, овощи, ягоды, красная рыба, вино — вызывают у них аллергическую реакцию. В реальности же цвет пищи или пищевой пигмент продукта особого значения для иммунной системы не имеет — здесь важен его белковый состав. Аллергия возникает тогда, когда организм начинает вырабатывать антитела к некоторым определенным белкам — чаще всего это может быть реакция на яйцо, сою, молоко, рыбу, пшеницу, морепродукты. Она проявляется каждый раз после контакта с аллергеном и не зависит от размера порции или дозы.

Человек из-за своих наблюдений за «красными» продуктами начинает себя ограничивать, лишая тем самым организм полезных веществ. Однако на приеме у врача причинно-значимый аллерген может не подтвердиться. Это значит, что у человека псевдоаллергия (пищевая непереносимость), в которой не участвует иммунная система. А за словом «аллергия» могут прятаться заболевания иммунной или эндокринной системы, желудочно-кишечного тракта.



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Затяжная гипоаллергенная диета

Когда человек страдает от пищевой аллергии, он начинает исключать из рациона продукты, которые чаще всего вызывают аллергию, и этот метод помогает выявить «виновника» заболевания. Чтобы меню было грамотно составлено, нужно убрать из рациона определенные продукты, но срок их исключения в целях определения аллергена не должен превышать 2−3 недель. Если нет эффекта от диеты, нужно провести ее корректировку и дополнительные исследования (анализ крови или кожные тесты), чтобы точно понять, действительно ли есть какая-то реакция на данные продукты.

Аллергическая реакция после физнагрузок

В последнее время к аллергологу стали обращаться любители спорта: после занятий они могут наблюдать снижение артериального давления, появление зуда, нарушение дыхания. У них может проявляться изолированная крапивница физического усилия, для нее характерно наличие волдырей (уртикарных высыпаний), которые исчезают бесследно через несколько минут или часов. Существует также аллергическая реакция, которая связана с таким синдромом, как зависимая от пшеницы, спровоцированная физической нагрузкой анафилаксия. Это тяжелая форма аллергии, при которой реакция развивается после приема в пищу продуктов с пшеницей (а точнее, с одним из ее белков — глиадином) и последующих занятиях спортом.

Реакция на лекарственные препараты

У каждого лекарственного препарата есть побочные действия, и одно из них — аллергическая реакция. Если человек заметил реакцию на какой-либо препарат, то лучше проверить, действительно ли такой препарат и его активные компоненты влияют на его организм. Зачастую проблема возникает с местными анестетиками, например, на приеме у стоматолога: может появиться отек в месте введения препарата, головокружение, сердцебиение, потливость, нарушиться сознание. Специалисту порой сложно четко ответить, что это было — паника из-за визита к стоматологу или реакция на препарат. Если человек не обследуется — он будет вынужден проводить некоторые болезненные процедуры без анестезии.

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