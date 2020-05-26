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Александр Лукашенко: мы люди взрослые, в рынке немало проработали и понимаем, что он далеко не всё регулирует

26.05.2020 13:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ситуация на потребительском рынке страны, в том числе цены на социально значимые товары, 26 мая в центре внимания Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Александр Лукашенко: мы люди взрослые, в рынке немало проработали и понимаем, что он далеко не всё регулирует

На специальное совещание во Дворец Независимости пригласили главу антимонопольного ведомства, председателя Комитета госконтроля, министра сельского хозяйства, а также вице-премьера Дмитрия Крутого и заместителя главы Администрации Президента Валерия Бельского.  

Александр Лукашенко: мы люди взрослые, в рынке немало проработали и понимаем, что он далеко не всё регулирует

Александр Лукашенко поручил обратить особое внимание на социально значимые и товары первой необходимости. На контроле остается и ценообразование. Требование Президента остается неизменным: необоснованного цен роста быть не должно.   

Александр Лукашенко: мы люди взрослые, в рынке немало проработали и понимаем, что он далеко не всё регулирует

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Я не единожды обращал ваше внимание, и особенно Министерства по антимонопольному регулированию и торговле, на то, что мы не должны созерцать и спокойно наблюдать за тем, где необоснованно растут цены. Мы уже с вами люди взрослые, в рынке немало проработали и понимаем, что рынок далеко не все регулирует.  

Очень продвинутые в рыночных отношениях страны быстренько и границы закрыли. Россия, по-моему, даже топливо уже запретила ввозить, дизельное топливо. Вот вам и весь рынок. И я в этом плане их не осуждаю: они четко понимают интересы своего народа.  

Даже ситуация сегодня говорит о том, что в свое время я был прав, что мы должны видеть все. Вмешиваться или не вмешиваться – зависит от ситуации.  

Александр Лукашенко: мы люди взрослые, в рынке немало проработали и понимаем, что он далеко не всё регулирует

Как отметил в своем докладе министр торговли Владимир Колтович, ситуация на потребительском рынке страны сегодня, несмотря ни на что, управляемая и прогнозируемая. Не наблюдается ажиотажа ни по одной группе товаров.  

Люди в материале: Александр Лукашенко, Дмитрий Крутой, Леонид Анфимов, Валерий Бельский, Владимир Колтович

 
 
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Новости Беларуси. Ситуация на потребительском рынке страны, в том числе цены на социально значимые товары, 26 мая в центре внимания Президента, сообщили в программе...
 
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