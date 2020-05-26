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Александр Лукашенко: мы люди взрослые, в рынке немало проработали и понимаем, что он далеко не всё регулирует
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ситуация на потребительском рынке страны, в том числе цены на социально значимые товары, 26 мая в центре внимания Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На специальное совещание во Дворец Независимости пригласили главу антимонопольного ведомства, председателя Комитета госконтроля, министра сельского хозяйства, а также вице-премьера Дмитрия Крутого и заместителя главы Администрации Президента Валерия Бельского.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Очень продвинутые в рыночных отношениях страны быстренько и границы закрыли. Россия, по-моему, даже топливо уже запретила ввозить, дизельное топливо. Вот вам и весь рынок. И я в этом плане их не осуждаю: они четко понимают интересы своего народа.
Даже ситуация сегодня говорит о том, что в свое время я был прав, что мы должны видеть все. Вмешиваться или не вмешиваться – зависит от ситуации.
Как отметил в своем докладе министр торговли Владимир Колтович, ситуация на потребительском рынке страны сегодня, несмотря ни на что, управляемая и прогнозируемая. Не наблюдается ажиотажа ни по одной группе товаров.
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Александр Лукашенко: мы люди взрослые, в рынке немало проработали и понимаем, что он далеко не всё регулирует
Новости Беларуси. Ситуация на потребительском рынке страны, в том числе цены на социально значимые товары, 26 мая в центре внимания Президента, сообщили в программе...
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